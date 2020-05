Felipe Melo : "Messi est la clé pour attirer Lautaro au Barça"

D'après Felipe Melo, l'Inter aura du mal à garder Lautaro Martinez si le FC Barcelone est intéressé.

L'ancien international brésilien a déclaré que la perspective de jouer avec Messi est difficile à décliner et l'Argentin a le même pouvoir d'attraction que Cristiano Ronaldo à la Juventus.

Le Portugais en a d'ailleurs fait étalage l'année dernière en incitant Matthis De Ligt a rallié le Piémont.

Le Barça veut Lautaro comme une option d'attaque à long terme et le joueur serait désireux de rejoindre le Camp Nou, mais Melo ne pense pas que l'argent soit un problème dans l'accord.

"Il serait difficile pour l'Inter de le garder mais pas à cause de l'argent. L'Inter a l'argent, le propriétaire chinois a l'argent", a déclaré Melo à Olé. "Cela dépend de ce que l'Inter veut faire. S'ils veulent redevenir grands et s'ils sont performants lorsqu'ils affrontent la Juventus et la Lazio pour le Scudetto, ils doivent consentir les efforts nécessaires pour que Lautaro reste. Mais c'est difficile parce que Messi est là à Barcelone, et les gens aiment jouer avec Messi."

"Si la Juve m'appelait pour aller jouer avec Cristiano, j'y retournerais. Le défenseur de l'Ajax De Ligt était recherché par le Barça mais Cristiano l'a appelé et maintenant il est à la Juve", a poursuivi l'ex-international auriverde.

Melo a récemment déclaré qu'il restait un fan de l'Inter, malgré seulement deux saisons passées à Milan. Il a regardé Lautaro en action à de nombreuses reprises et a été impressionné par ce qu'il a vu.

"Je le connais, je le vois jouer parce que je suis un Interista", a-t-il dit. "C'est un joueur qui, en plus de travailler si dur, me rappelle Gabriel Jesus - il travaille beaucoup sans ballon, veut voler le ballon aux défenseurs, se jette sur le terrain, se bat partout et marque beaucoup de buts. Pour moi, il est l'attaquant du futur. Il a 22 ans. Il gagnera plus de puissance, plus de force et marquera des buts. Je l'aime en tant que joueur. "