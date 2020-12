Felipe prévient le Real

Le Brésilien Felipe Monteiro, défenseur de l'Atlético de Madrid, a reconnu ce vendredi la puissance du Real Madrid, son adversaire de samedi dans le derby au stade Alfredo Di Stéfano, mais prévient que son équipe est "très bien préparée" pour ce rendez-vous et souligne la "confiance" des Colchoneros.

"On fait des très bons matches, ce qui donne beaucoup de confiance au groupe. Je crois qu'il faut qu'on continue comme ça, parce que c'est génial que le club atteigne ses objectifs. On sait à quel point le Real Madrid est fort, mais on est très bien préparés" a-t-il déclaré aux médias du club.

"L'équipe gagne petit à petit en expérience à force de jouer ensemble. Chacun a un rôle et connaît son importance. Il faut toujours être concentrés car c'est ce qui décide d'un match", a expliqué Felipe, qui donne du crédit à tout l'équipe pour les 8 clean sheets en 10 journées. "La défense commence par l'attaque", a-t-il déclaré.

Il a également évoqué l'importance du groupe, qu'il soit titulaire ou non. "Il y a des matches où tu n'as pas ta chance, des matches difficiles où tu ne parviens pas à t'en sortir, mais un joueur rentre et peut changer le cours du match. On en est conscients, le groupe le comprend, en le faisant bien et respectant les coéquipiers qui entrent en jeu", a-t-il conclu.