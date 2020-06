Fenerbahçe cible Ricardo Centurión

Le buteur Ricardo Centurion est l'un des noms dont on a le plus parlé ces derniers mois. L'Argentin doit mettre fin à son contrat avec le Racing Club en juin 2021 et devrait changer d'équipe lors du prochain mercato.

Après les rumeurs qui l'ont annoncé dans le viseur du Boca Juniors, spéculations qu'il a lui-même confirmées, Fenerbahçe s'est aussi positionné pour lui, selon 'FotoSport'.

L'écurie turque, selon les médias cités, aurait déjà entamé des négociations avec un Racing Club.

Ricardo Centurion, prêté en janvier à Vélez Sarsfield, a marqué deux buts et fourni deux passes en huit matches avec le Vélez.