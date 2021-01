Fenerbahçe demande aux supporters une aide financière pour le salaire de Mesut Özil

Mesut Özil se prépare à entamer une nouvelle phase de sa carrière en Turquie avec le Fenerbahçe. Mais le salaire millionnaire que l'emblème d'Istanbul devra payer reste un problème.

C'est pourquoi le club a mis en place une campagne de financement participatif auprès des supporters afin de pouvoir s'offrir le salaire du joueur. Chaque SMS de portable pour la «Campagne Mesutol» envoyé au numéro 1907 (année de fondation) coûte 2,25 euros et en un jour le club a reçu 150 000 euros. L'Allemand arrive gratuitement après avoir convenu d'une résiliation avec Arsenal et a pu librement négocier son contrat, qui lui garantira 75 mille euros par semaine, soit près de 4 millions d'euros par an jusqu'en 2024, selon les dernières actualités. Des chiffres bien inférieurs à ceux gagnés à Londres: 400 mille euros par semaine, 20 millions par an.