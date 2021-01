Fernando Gago va entraÃ®ner une Ã©quipe de D1 argentine

C'était dans l'air depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Fernando Gago débutera sa carrière d'entraîneur sur le banc de touche du Club Atlético Aldosivi.

Miné par les blessures à la fin de sa carrière, l'ex-Madrilène avait alors décidé de ranger les crampons en novembre dernier, à l'âge de 34 ans.

Formé au Boca Juniors, il avait ensuite filé au Real Madrid, où il marque les esprits. Prêté à la Roma en 2011, il rejoint un an plus tard Valence, avant de revenir au pays, alternant entre Vélez Sarsfield et son club formateur.