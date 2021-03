Fernando Hierro dÃ©fend Zidane

La figure de Zinédine Zidane est incontestable pour des légendes comme Fernando Hierro, qui dans une interview pour 'El Confidencial' a demandé de la confiance et que le Français continue. L'ancien joueur du Real comprend que l'entraîneur a gagné plus qu'assez pour croire en sa gestion.

"Outre l'affection et l'attachement personnel que je lui porte, je pense que c'est quelqu'un qui identifie très bien la figure du Real Madrid de par sa façon d'être, de comprendre le club, de diriger un vestiaire et pour sa façon de s'exprimer à la presse avant et après chaque match. Si je ne me trompe pas, il est le deuxième entraîneur du Real Madrid à avoir remporté le plus grand nombre de titres", a-t-il déclaré.

"En football, on ne peut pas toujours gagner, et il est vrai que lorsque cela arrive, la figure de l'entraîneur se sent un peu plus attaquée, mais c'est quelque chose de logique dans ce monde", a poursuivi Fernando Hierro sur les doutes concernant la continuité de Zidane.

Interrogé sur Sergio Ramos, il n'a aucun doute sur ce que devrait être son avenir : "Je pense que nous sommes très semblables, par le caractère, par la manière d'être... Nous avons également de très bonnes relations. Sergio est une légende du Real Madrid et j'espère qu'il terminera sa carrière dans ce club. Je pense que des joueurs comme lui devraient finir dans un grand club."

"Sur le plan sportif, il a des conditions que je n'ai pas et pour moi, il est le meilleur défenseur central de l'histoire du club. C'est clair pour moi à cause de tout ce qu'il a représenté et je suis heureux pour lui, sans aucun doute", a-t-il poursuivi.

Hierro a beaucoup de souvenirs avec le Real Madrid, pour lequel il a joué 601 matches en 14 ans, mais il en ressort un : "Vous avez toujours des moments mémorables, comme lorsque vous faites vos débuts en Liga, en équipe nationale, dans un grand club comme le Real Madrid, dans une Coupe du monde... Mais je pense que le plus spécial a été lorsque nous avons remporté la septième Coupe d'Europe."

"C'était un moment incomparable, une source de satisfaction et de fierté personnelle sans précédent. Et quand j'ai fait mes débuts comme entraîneur d'Oviedo à Valladolid, une ville qui m'est très chère", a-t-il conclu.