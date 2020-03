Fernando Martín, ancien président de Madrid, testé positif au COV-19

Fernando Martín Álvarez a été président par intérim du Real Madrid entre février et avril 2006. L'ancien président du club blanc se trouve dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Puerta de Hierro à Madrid avec des symptômes de coronavirus. Selon 'AS', il est admis avec un pronostic vital engagé.

Il a 72 ans et a présidé le Real Madrid pendant quelques mois après la démission de Florentino Pérez et jusqu'à ce que Ramón Calderón remporte les élections. En fait, il a démissionné en raison de cet appel aux élections et a été remplacé par Luis Gómez Montejano.

Pendant son mandat, Madrid n'a remporté aucun titre et a été éliminé de la Ligue des champions par l'Arsenal.

Lorenzo Sanz, président du Real Madrid de 1995 à 2000, est décédé samedi dernier après avoir contracté le COVID-19 et aggravé d'autres pathologies antérieures.