Fernando Muslera prolonge son contrat avec Galatasaray

Le gardien de but uruguayen Fernando Muslera a prolongé mardi pour trois saisons, jusqu'en 2024, son contrat avec le Galatasaray d'Istanbul, où il évolue depuis 2011.

"Ce n'est pas facile, je suis à 15 000 kilomètres de mon pays, mais ici j'ai l'impression que c'est ma deuxième maison", a déclaré le gardien de but lors de la signature, retransmise en direct à la télévision.

L'Uruguayen recevra 2,5 millions d'euros par saison. Le club a négocié une réduction de son salaire, qui s'élevait les saisons précédentes à trois millions d'euros par saison.

Lors de la signature de l'accord, la direction du club a noté que Muslera était le joueur étranger le plus capé du championnat turc, avec 303 apparitions sous les couleurs du Galatasaray. Muslera a remporté trois titres de champion avec le club d'Istanbul, une coupe et deux Supercoupes de Turquie.

Lors de la signature, Muslera est revenu sur la grave blessure au tibia-péroné subie l'année dernière, qui l'a tenu éloigné des terrains pendant six mois.

"Lorsque je me suis cassé la jambe et que j'étais à l'hôpital, non seulement les dirigeants du club sont venus me rendre visite, mais aussi beaucoup d'autres personnes qui ne me connaissaient pas, ce qui montre l'amour qu'ils me portent dans ce pays. Merci", a déclaré le gardien de but.