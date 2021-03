Fernando Santos : "L'arbitre s'est excusé après le match"

Fernando Santos a analysé le match nul du Portugal (2-2) face à la Serbie. Le sélectionneur portugais a reconnu quelques défaillances de son équipe en seconde période mais n'a pas manqué de critiquer l'arbitrage pour le but non validé à Cristiano Ronaldo à la dernière minute du match.

"Je n'ai aucune explication à cela, d'autant plus que nous étions préparés à ce que la Serbie pouvait faire, nous avions étudié l'équipe. Le plan que nous avions a parfaitement fonctionné en première mi-temps, mais nous ne nous attendions pas à concéder un but dès la deuxième mi-temps. (...) Nous avons marqué un but qui n'a pas été validé. Dans un match de ce niveau, il n'est pas possible de ne pas valider un but comme celui-ci", a déclaré Fernando Santos à la chaîne portugaise RTP, avant de révéler la conversation qu'il a eue avec l'arbitre.

"L'arbitre s'est excusé après le match, après avoir vu les images. Je lui ai dit : 'Pardon, mais le ballon était clairement entré et l'arbitre-assistant aurait dû le voir.' Ca ne change rien au fait qu'il y aura match nul", déplore celui qui vient d'atteindre la barre des 1 000 matchs sur un banc.