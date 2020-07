Ferran Torres à Manchester City, c'est fait

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Manchester City a bien trouvé le joueur qu'il cherchait pour remplacer Leroy Sané en attaque après le départ de l'Allemand au Bayern Munich.

Selon les dernières informations de 'Marca', tout serait bouclé pour le transfert de Ferran Torres. Le jeune espagnol serait sur le point de quitter Valence pour rejoindre les Citizens.

Le journaliste Héctor Gómez de 'Golsmedia Sports', média de Valence, avait déjà avancé l'information il y a quelques heures, affirmant qu'il ne manquait plus que la signature du joueur.

Le média espagnol assure qu'un accord avant déjà été trouvé depuis quelques temps avec le joueur, et que celui devrait signer un contrat de cinq ans avec l'équipe de Pep Guardiola.

De nombreux clubs européens s'étaient intéressés à la jeune pépite espagnole, dont le Real Madrid, Dortmund ou le FC Barcelone, mais c'est bien City qui devrait s'offrir Ferran pour 25 millions d'euros, plus 12 millions de bonus.

Le même média ajoute qu'il ne manquerait plus qu'une visite médicale à passer pour la promesse espagnole à Barcelone, et que l'opération serait belle et bien bouclée entre City et Valence.