Ferran Torres, la dernière perle de Guardiola

Tout au long de sa carrière, Pep Guardiola a su tirer le meilleur des joueurs dont il disposait. L'intégration de schémas, d'habitudes de jeu, forgent des footballeurs qui peuvent être parfois bons sans être excellents, et en fait des pièces maitresses d'un système bien huilé. Des joueurs comme Messi, Kimmich, ont été réinventés par l'Espagnol et sont aujourd'hui capables de tout faire.

Le dernier en date, c'est Ferran Torres. Acheté à Valence cet été, le jeune Espagnol s'est parfaitement intégré au collectif mancunien et profite de beaucoup de temps de jeu.

Habitué posté sur l'aile droite, Pep Guardiola a fait de lui un "faux 9" le temps du match contre Marseille, libre de décrocher qund il le souhaitait pour apporter du soutien au milieu de terrain, contre un bloc Marseillais historiquement bas. Après le match, le technicien est revenu sur ce choix:

"Il n'est pas avant-centre, mais je le félicite d'avoir fait l'effort de jouer dans cette position. Ce n'est jamais facile pour un buteur de jouer contre 5 défenseurs."

"Ferran a le sens du but et d'excellents mouvements sans ballon. Nous n'avons pas beaucoup d'options avec les blessures d'Aguero et de Jesus, et il nous donne une alternative en plus."