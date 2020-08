EA Sports signe un partenariat exclusif avec l'Inter et l'AC Milan

La guerre entre EA Sports/FIFA et Konami/PES fait rage depuis plusieurs décennies. Et ce lundi 3 août, EA Sports a annoncé avoir signé un partenariat exclusif avec les deux clubs milanais de la Serie A et ce, au dépens de Konami.

Hormis la présence des maillots officiels des deux clubs, une des conséquences de cet accord sera le retour du stade de San Siro dans le jeu.

"Nos partenariats stratégiques avec des clubs comme l'Inter sont essentiels afin de développer l'amour du sport et dans ce cas, le football mondial à travers des expériences interactives authentiques", a déclaré Nick Wlodyka, vice-président d'EA Sports FIFA.

En revanche, l'AS Roma sera absente du jeu. Le club sera rebaptisé Roma FC avec un maillot et un logo non officiel. Quant aux joueurs du club romain, ceux qui ont un accord avec la licence FIFA seront jouables.

Ce n'est pas une première dans l'histoire du jeu puisque dans FIFA 20, la Juventus (dont Konami possède l'exclusivité des droits), portait le nom de Piemonte Calcio.

FIFA 21 sera disponible le 9 octobre 2020 et cette année, c'est Kylian Mbappé qui figure sur la jaquette.