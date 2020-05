Figo rÃ©vÃ¨le pourquoi il a quittÃ© le BarÃ§a pour le Real

La décision controversée du Portugais avait fait sensation à l'époque, mais il a expliqué pourquoi il avait fait le choix de troquer le Camp Nou contre l'Estadio Santiago Bernabeu.

"C'était une décision importante mais difficile, a déclaré Figo sur Instagram Live. J'ai quitté une ville qui m'a beaucoup apporté et où je me sentais bien. Mais quand vous ne vous sentez pas reconnu pour ce que vous faites et que vous avez une offre d'un autre club, vous y pensez."

Parmi tous les talents que Figo a côtoyé lors de sa carrière, c'est Raul Gonzalez qui lui a laissé la plus forte impression.

"Raul est un gagnant", a déclaré Figo. "C'est à cause de sa mentalité qu'il a tant gagné dans sa carrière. Il a toujours su quoi faire et comment se déplacer sur le terrain. Ronaldo a de la vitesse et de la puissance mais il est difficile de choisir les meilleurs [attributs] de Raul, il avait un peu de tout, il marquait toujours et faisait la différence."