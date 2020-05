Florentino Pérez était à Valdebebas

Visite surprise pour les joueurs du Real Madrid. Florentino Pérez est venu à Valdebebas, le centre d'entraînement du club madrilène.

Le président du club merengue s'est rendu au centre d'entraînement pour suivre de près l'évolution des siens, après une semaine et demi d'entraînement et après plus de deux mois de trêve. Il a échangé avec les joueurs et les entraînements des différentes sections.

Pérez et les joueurs ont respecté le protocole sanitaire. Le président est arrivé avec un masque et des gants, a maintenu la distance de sécurité et s'est intéressé au travail de l'équipe.

Le Real poursuit sa préparation en vue du retour de la Liga, qui a été arrêtée le 10 mars dernier pour la pandémie de coronavirus. Le club madrilène est deuxième à deux points du leader, le FC Barcelone.