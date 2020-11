Folle remontada de la Sierra Leone contre le Nigeria

Premier de son groupe en qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria de Gernot Rohr s'est fait surprendre par la Sierra Leone ce vendredi.

Car les Eagles avaient très bien commencé la rencontre, et menaient sur un score de 4-0 après 30 minutes de jeu seulement. Mais la Sierra Leone n'a rien lâché et a réussi à décrocher le nul.

C'est Alex Iwobi qui avait ouvert le score après 4 minutes de jeu (1-0). L'attaquant de Naples, Victor Osimhen doublait la mise, avant de voir Alex Iwobi (doublé) et Samuel Chukwueze enchaîner (21e, 27e, 29e, 4-0).

Kwame Quee réduisait le score juste avant la mi-temps pour garder un peu d'espoir (4-1). Et de l'espoir, la sélection de la Sierra Leone en a garder. Alhaji Kamara inscrivait le second but de son pays à la 72e minute du match (4-2).

À la 80e minute, Bundu inscrivait le troisième (4-3), et laissait Kamara y allé de son doublé à 4 minutes de la fin du temps réglementaire (4-4). Le Nigeria reste leader de son groupe avec 7 points, mais pourrait voir le Bénin revenir à un point en cas de victoire contre Lesotho samedi (17h00).