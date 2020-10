Adama Traoré, nouveau turbo de l'Espagne

"Adama a fait du Adama dans sa forme la plus pure. Il a a fait ce qu'il sait faire et ce que nous voulions, avec une énorme capacité à déborder les adversaires", a apprécié le sélectionneur de l'Espagne après le match nul 0-0 en amical face à la Seleçao, qui a marqué les débuts de Traoré avec la Roja.

Fabriqué à la Masia, l'usine à talents du Barça, Adama Traoré peut, avec son physique rodé dans le rude championnat d'Angleterre, devenir le turbo de la Roja, au "tiki taka" parfois ronronnant.

- "Vitesse, technique et puissance" -

Il "n'a pas seulement de la vitesse, mais aussi de la technique, de la puissance, la capacité à tenir le ballon face à ses adversaires", a loué vendredi Luis Enrique, sans dire s'il serait titulaire face à la Suisse en Ligue des nations samedi.

En attendant de s'installer, Adama Traoré représente déjà dans l'esprit de son sélectionneur une option pour ouvrir, par sa vitesse et ses débordements, les matches fermés.

Ces qualités sautaient déjà aux yeux lorsque ce fils de Maliens, né en Catalogne, a fait ses premiers pas à la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, où il est arrivé à l'âge de huit ans.

"C'était comme voir un petit Usain Bolt de 9 ans", se souvient, dans une interview au journal Marca, Jordi Colom, directeur sportif du club belge d'Eupen et ancien entraîneur des équipes de jeunes du Barça.

"Je ne me suis jamais testé (sur 100 mètres), mais j'aimerais le faire. Avec le GPS, on me dit déjà que je cours à grande vitesse. Cela fait partie de moi et de mon jeu", s'est livré jeudi le néo-international de 24 ans, en conférence de presse.

L'ailier est passé par les différentes catégories de jeunes du club catalan, tout en continuant à développer son physique, devenu hors normes, "grâce à l'entraînement, au repos et à l'alimentation".

A seulement 17 ans, Adama Traoré a fait ses débuts avec l'équipe première du Barça sous la direction de Gerardo "Tata" Martino le 23 novembre 2013, en entrant en jeu à la place de Neymar à la 82e minute lors de la victoire 4-0 contre Grenade.

Barré par le trio offensif Neymar-Messi-Suarez qui ne lui laisse que des miettes de temps de jeu, il fait le saut en vers l'Angleterre en 2015 en rejoignant Aston Villa puis Middlesbrough.

En 2018, il signe à Wolverhampton où il éclot vraiment, avec six buts et 12 passes décisives en 54 matches la saison dernière.

- Profil inhabituel -

Parallèlement à sa carrière en club, Adama a gravi les échelons dans les différentes catégories de la sélection nationale espagnole, participant notamment à l'Euro U19 en Lituanie en 2013.

L'apothéose, la convocation avec les A, a été plus longue à venir. En novembre 2019, une blessure l'a empêché de rejoindre la Roja et, en septembre dernier, il a été testé positif au Covid-19 et donc écarté.

Mais la troisième opportunité a été la bonne. Mercredi, il a enfin pu réaliser son rêve: faire ses débuts avec l'Espagne, pressée par la concurrence de l'équipe nationale malienne, qui lorgnait aussi le N.37 des Wolves.

"Un profil comme celui d'Adama n'est pas habituel pour les équipes, il est difficile de trouver ces qualités à ce niveau, a encensé vendredi Luis Enrique. Et nous allons essayer de l'intégrer".

Le musculeux ailier a deux nouvelles occasions de se fondre dans la machine rouge: samedi contre la Suisse puis le mardi contre l'Ukraine, en Ligue des nations. Avant de s'imposer comme une pièce maîtresse de la mécanique espagnole?