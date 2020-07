Carlos Vela refuse de participer à la reprise de MLS

Selon le quotidien californien, Carlos Vela, meilleur buteur et meilleur joueur de MLS la saison passée (36 buts en 33 matches), restera avec sa femme enceinte et son jeune fils alors que le tournoi "MLS is Back" doit commencer mercredi dans l'enceinte de Disney World.

La ligue nord-américaine de football (MLS) a autorisé les joueurs à déclarer forfait pour ce tournoi de reprise, pour des raisons familiales ou de santé.

Le forfait du joueur de 31 ans, international mexicain, qui avait joué en Europe pour Arsenal et la Real Sociedad, est un coup dur pour la MLS qui a choisi la "bulle" de Disney World pour une reprise à huis clos après plus de trois mois d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19.

Les 26 franchises de MLS participent à ce tournoi, qui débutera par une phase de groupes avant des rencontres à élimination directe.

Le choix de Disney World, le même que celui fait par la NBA, fait débat alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 augmente de façon exponentielle en Floride : l'Etat du sud-est américain a annoncé 6 336 nouveaux cas lundi, pour un total de 206 447 depuis le début de la pandémie.