Foot en streaming : comment profiter au mieux du direct ?

Comment ne rien rater du foot en live ?

Foot en streaming meilleur site, foot live streaming, foot en streaming, voilà quelques recherches Internet qui devraient dire quelque chose aux passionnés de football. À chaque grande rencontre, le rituel est le même : direction le moteur de recherche afin de profiter du match complet et surtout avec la meilleure qualité de diffusion possible.

Les petits malins sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à utiliser un VPN, ou réseau privé virtuel, pour ne rien rater des rencontres les plus importantes. En quelques clics, ces outils permettent de regarder facilement des ligues étrangères grâce à leurs différents serveurs à

l’international. On revient sur ce point plus tard dans le billet.

Où sont diffusées les plus grandes rencontres de foot en streaming ?

Si trouver la meilleure plateforme pour les grands matchs peut être assez simple, ce n’est parfois pas le cas pour les ligues étrangères comme la Liga ou la Bundesliga. Mais les solutions ne manquent pas afin de profiter de tous les matches de foot live en streaming.

Les meilleurs sites français de streaming pour le foot :

Entre Canal+, RMC Sport ou les différentes stream de beIN Sports, les options légales ne manquent pas lorsqu’on veut profiter des meilleures rencontres de foot en streaming.

Les meilleurs sites pour la Premier League :

Il parfois un peu compliqué de s’y retrouver entre les différentes plateformes de foot en streaming et les meilleurs sites pour regarder la Premier League. DAZN, BBC iPlayer, ITV et Sky Sports sont d'excellentes options.

Les meilleures chaînes américaines pour le foot en streaming :

● Fox Sports

● ESPN

● NBC

● Sportsnet

Les chaînes pour regarder la Liga en streaming :

● RTVE

● ESPN

● DZN

● Eleven Sports

● Sky Sports

● beIN Sports

Comment profiter des matches en streaming même sur des sites étrangers ?

L’outil le plus pratique pour profiter des matches de foot en direct même sur des chaînes anglaises, américaines ou espagnoles, c’est le VPN. Alors qu’est ce qu’un VPN ? Il s’agit tout simplement d’un programme qui fonctionne comme un tunnel et vous permet de vous connecter à des serveurs partout dans le monde. Il est ainsi possible d’accéder au live de chaînes qui ne seraient en temps normal pas accessibles à cause de restrictions géographiques.

Utiliser un VPN pour regarder un matche en streaming, c’est légal ?

Oui ! On parle bien entendu de regarder des matches de foot sur des sites de streaming légaux et non pas des diffusions illégales qui coûtent des millions d’euros chaque année aux diffuseurs. Dans ce cas, utiliser un VPN est même recommandé lorsqu’on passe du temps à regarder des matches d foot live en streaming. Ces outils permettent de rester protégé contre les regards indiscrets et de garder le contrôle sur l’utilisation de vos données personnelles.

Quels sont les autres avantages du VPN lors de matches de foot en direct ?

Autre avantage non négligeable d’un VPN, c’est qu’il permet aussi de bénéficier d’une meilleure connexion et donc d’une plus haute qualité d’image. Terminé les diffusions en direct trop pixellisées. Et côté sécurité, passer par un VPN est aussi bénéfique. Il vous permet d’isoler votre connexion et de rester anonyme.

Quels changements pour le streaming lors de la saison 2020/2021 ?

La pandémie de COVID a fait bien plus que de bouleverser nos vies professionnelles. Elle a aussi complètement modifié notre façon d’apprécier le sport en général, et le football en particulier.

Entre un calendrier complètement désorganisé, des matchs en huis clos et l’impossibilité pour les supporters de se retrouver dans leurs bars ou cafés préférés, c’est dire que la saison 2020/2021 est déjà bien différente des autres… Et pas forcément dans le bon sens.

Heureusement, la plupart des grandes rencontres sont facilement accessibles sur des sites de streaming légaux dont nous avons fait la liste plus haut. Malgré les problèmes que la Ligue 1 a rencontrés avec la reprise de ses droits de diffusion depuis décembre, les fans de foot peuvent être soulagés maintenant qu’une solution a été trouvée de ce côté. Il est donc grand temps de se préparer à regarder les plus grandsmatchs de foot live en streaming.

Alors, à vos VPN, et préparez vous à suivre une saison pas comme les autres.