La Fiorentina rappelle Iachini après la démission de Prandelli

Iachini, 56 ans, "dirigera son premier entraînement et reprendra contact avec l'équipe dans la matinée", a indiqué la Viola, actuellement 14e de Serie A.

Iachini avait été écarté au profit de Prandelli le 9 novembre, moins d'un an après son arrivée en décembre 2019, en raison de résultats en-deçà des attentes de l'ambitieux patron de la Fiorentina, Rocco Commisso.

Il retrouvera la compétition le 3 avril avec un déplacement sur le terrain du Genoa.

Cesare Prandelli a démissionné mardi un peu plus de quatre mois après sa prise de fonction. L'ex-sélectionneur de l'Italie (2010-14) a expliqué dans une lettre ne plus avoir la force de suivre le rythme et la vitesse du football actuel.

"Je suis conscient que ma carrière d'entraîneur peut s'arrêter là, mais je n'ai aucun regret et ne veux pas en avoir", a écrit Prandelli, âgé de 63 ans.

"Ces derniers mois, une sorte d'ombre a grandi près de moi, qui m'a insidieusement conduit à changer ma façon de voir les choses (...) Peut-être que ce monde dont j'ai fait partie toute ma vie n'est plus fait pour moi, en tous les cas je ne m'y reconnais plus", a-t-il souligné.