Le Sénégal fait ses adieux à Papa Bouba Diop, héros de la Coupe du monde

Papa Bouba Diop avait marqué le but de la victoire contre l'équipe de France championne du monde en titre lors du match d'ouverture du Mondial-2002 à Séoul. C'était le premier match et le premier but du Sénégal en phase finale. La sélection entraînée par le Français Bruno Metsu, décédé en 2013, avait atteint les quarts de finale où elle avait été battue par la Turquie (1-0 a.p.).

Au cours de sa carrière, Diop, né à Rufisque, près de Dakar, a joué en Suisse (Vevey, Neuchâtel Xamax, Grasshopper Zürich), à Lens entre 2001 et 2004, en Angleterre (Fulham, Portsmouth, West Ham, Birmingham) et en Grèce à l'AEK Athènes.

"La perte est immense pour la Nation" mais "si courte qu'elle fût, ta vie a été utile à ta Nation. Nous te serons éternellement reconnaissants", a dit le président Macky Sall lors d'une cérémonie organisée à l'aéroport Blaise Diagne de Diass, à une cinquantaine de kilomètres de Dakar, après l'arrivée de la dépouille de France en vue de son inhumation samedi à Rufisque.

Il a salué un joueur "connu pour sa rage de vaincre" dont le but face à la France plaça "pour la postérité le nom du Sénégal sur la planète du football".

Le chef de l'Etat a annoncé qu'un futur musée, dans le stade du Sénégal en construction non loin de l'aéroport pour les Jeux olympiques de la Jeunesse de 2026, va porter le nom de Diop, qu'il a décoré à titre posthume.

Le corps était arrivé quelques heures auparavant de Lens où l'ancien international est décédé le 29 novembre après une longue maladie.

Des joueurs ayant pris part à la belle campagne de 2002 étaient présents, dont l'attaquant El Hadji Ousseynou Diouf, leur porte-parole, qui a salué "un coéquipier modèle".