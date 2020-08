Les clubs allemands s'accordent sur un possible retour des supporters mi-septembre

"Quand et combien de spectateurs seront autorisés à retourner dans les stades n'est pas une décision de la ligue allemande (DFL). Nous n'attendons rien et n'exigeons rien, mais nous nous y préparons", a déclaré le président de la DFL, Christian Seifert, lors d'une conférence de presse alors que la Bundesliga doit reprendre le 18 septembre.

Celui-ci a toutefois précisé que "la priorité en Allemagne en ce moment n'est pas les stades pleins, mais la santé des gens".

Parmi les mesures validées par les 36 clubs professionnels de première et deuxième division figurent notamment l'interdiction des places debout et de l'alcool dans les stades jusqu'en octobre, ainsi que des déplacements de supporters pour les matches à l'extérieur jusqu'à la fin de l'année.

Le public devra également accepter la collecte de données personnelles afin de pouvoir retracer et interrompre d'éventuelles chaînes de transmission du Covid-19.

En revanche, la ligue n'avance pas de jauge maximale pour le nombre de supporters pouvant assister aux rencontres.

"Personne au sein de la ligue n'a demandé de commencer avec 20.000 ou 30.000 spectateurs le 18 septembre. Ce chiffre semble étrange", a affirmé M. Seifert.

Il appartiendra aux responsables politiques locaux de décider s'il sera effectivement possible de jouer à nouveau devant un public dans les stades prochainement. Les ministres de la Santé des Länder veulent discuter de ce sujet lors d'une conférence lundi prochain.

"Le football professionnel ne peut revenir à la normale que par étapes. Nous devrons retrouver la normalité à petits pas. Nous ne pouvons pas passer de 0 à 100", a prévenu le président de la ligue.

Au printemps dernier, un protocole d'hygiène et de sécurité élaboré par la DFL et la Fédération allemande de football (DFB) pour la reprise de la Bundesliga avait ensuite été adopté par les autorités régionales. Celui-ci avait parfaitement fonctionné et fait office de modèle pour toute l'Europe.

Pour que les tribunes des stades puissent à nouveau accueillir du public d'ici le début de la nouvelle saison, c'est aux clubs en question de proposer à leur autorité sanitaire régionale compétente un protocole individuel d'hygiène et de sécurité.

Le Borussia Dortmund prévoit ainsi d'accueillir environ 12.000 à 15.000 spectateurs, contre plus de 81.000 en temps normal.