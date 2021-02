ForcÃ© d'arrÃªter le football Ã  19 ans aprÃ¨s avoir mis une tÃªte

Imaginez que vous avez 19 ans et que vous vous consacrez à ce que vous aimez le plus, jouer au football. Soudain, après avoir frappé une balle avec votre tête, votre monde s'effondre et vous devez raccrocher les crampons.

C'est ce qui est arrivé à Bobby Copping, un joueur de Peterborough United dont la vie a été changée par un coup de tête. Ce jour-là, le joueur a su que quelque chose avait changé dans sa vie quotidienne.

"L'année dernière, j'ai subi une blessure au crâne qui m'a conduit à l'hôpital. Après de nombreuses discussions avec le club, les spécialistes du cerveau et le personnel médical, j'ai malheureusement dû prendre la décision de me retirer du football professionnel. J'ai fait tout ce que je pouvais pour me rétablir en parlant à un spécialiste qui m'a suggéré d'essayer des médicaments pour voir si cela empêcherait la blessure de se reproduire. Nous sommes tous arrivés à la même conclusion. Pour ma santé à long terme et pour éviter de nouveaux dommages, la décision de me retirer du football était évidente. J'ai encore des problèmes au quotidien à cause de cette blessure", a-t-il publié sur ses réseaux sociaux.

Copping a raconté à 'SportBible' ce qu'il a ressenti ce jour-là : "C'est arrivé quand un ballon était dans la surface et que je l'ai sorti de la tête. Dès que j'ai pris la tête, j'ai atterri et juste après, j'étais pratiquement aveugle. Je ne voyais plus rien. J'ai même fait des exercices de course par la suite, ce que je n'aurais pas dû faire. J'ai littéralement perdu la vue."

L'ancien joueur a passé quatre jours à l'hôpital avec un grand spécialiste du cerveau pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'hémorragie interne. Le travail a payé et il s'est remis, du moins c'est ce que Copping pensait.

"Lors de l'échauffement, alors que j'allais jouer mes 90 premières minutes, cela s'est reproduit. J'ai complétement perdu la vue, ma tête cognait. Le club n'a pris aucun risque, il a appelé une ambulance et on m'a emmené à l'hôpital", se souvient-il.

"J'ai du mal à me souvenir des choses en ce moment. Ma mémoire à court terme a été gravement affectée. Ce ne sont que des petites choses. Je ne peux pas être passager dans une voiture sans avoir un mauvais mal de tête et sans me sentir malade", a-t-il ajouté.

Depuis, de nombreux messages d'affection ont été exprimés à l'égard de Bobby Copping. Harry Kane lui a envoyé un maillot signé après avoir entendu son histoire et Reece James lui a parlé au téléphone.

"Je ne veux pas voir quelqu'un d'autre passer par ce genre de chose, mais s'il le fait, je veux l'aider et lui faire savoir qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Même maintenant, cela peut sembler horrible, mais je dois penser qu'il y a toujours un autre moyen", a-t-il déclaré.