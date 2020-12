La France retrouvera la Belgique en demi-finale de la Ligue des nations

Qualifiées au terme de la phase de poules de Ligue des nations, la France, la Belgique, l'Italie et l'Espagne se départageront du 6 au 10 octobre 2021 à Milan et Turin, avec demi-finales, petite finale et finale pour déterminer le successeur du Portugal, premier lauréat de ce trophée en 2019.

Le tirage au sort du Final Four de la Ligue des Nations, qui s'est déroulé ce jeudi à Nyon, a choisi la Belgique pour affronter la France en demi-finale, le 7 octobre 2021 à Turin.

La dernière confrontation entre les deux pays, datant de la demi-finale du Mondial 2018, avait vu les Blues l'emporter. Un souvenir encore douloureux pour les Diables Rouges.

L'autre demie-finale, entre l'Espagne et l'Italie, aura lieu le 6 octobre 2021 à Milan. La finale se jouera le 10 octobre 2021 à Milan, tandis que la petite finale se tiendra elle à Turin plus tôt dans la journée.