Francesco Totti déclare sa flamme à l'AS Roma

Francesco Totti est sans doute la légende de l'AS Roma, l'Italien a porter la même tunique pendant 24 ans, 786 matches en tout.

Depuis qu'il a pris sa retraite, Toti est toujours lié à son ancienne équipe. Dans un live Instagram avec Vincent Candela, son ancien coéquipier, Totti a fait une nouvelle déclaration d’amour aux Giallorossi.

"Personne ne l’enlèvera, jamais, de ma tête et de mon cœur. Les présidents, les entraîneurs et les joueurs peuvent passer mais pour moi, la Roma est la Roma. C’est ma seconde peau. Ce que j’ai fait pour la Roma et ce qu’elle m’a donné... Il n’y aura pas d’autres acteurs ou de personnes qui me retireront cette étiquette. Pour moi, c’est une fierté d’être romain", a déclaré Francesco Totti.