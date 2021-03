Francfort s'impose face à l'Union Berlin

Ce samedi, l'équipe d'Adi Hutter a reçu et battu l'Union Berlin 5-2, dans un match marqué par une autre grande performance d'André Silva.

L'attaquant portugais a ouvert le score après deux minutes et a porté le score à 4-1 à la 41 ', aidant également Filip Kostic pour le 3-1 à la 39'. Dans une première mi-temps vraiment effrénée, le but contre son camp d’Andrich (35 ’) a de nouveau donné un avantage à Francfort à la 35’, après que Max Kruse ait fait le 1-1 à la 7 ’. Kruse a signé le 2-4 et Timothy Chandler, à la 90 + 2 ', a clôturé le résultat.

André Silva enchaîne avec 21 buts en Bundesliga et reste à égalité avec Erling Haaland à la deuxième place des meilleurs buteurs derrière Robert Lewandowski (35).

Face au nul du Borussia Dortmund à Cologne, l'Eintracht Francfort compte désormais quatre points d'avance (47 contre 43) pour une place en la Ligue des champions.