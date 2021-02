Freuler prÃ©sente ses excuses

Le Real Madrid a battu l'Atalanta à Bergame par la plus petite des marges. Un 0-1 qui donne aux Merengue un certain avantage pour le match retour des 8es de finale de la Ligue des champions.

Mais au-delà du résultat, ce dont on a le plus parlé, c'est du carton rouge de Freuler. À la 17e minute, l'Atalanta a perdu un homme pour une faute sur Mendy.

Après ce qui s'est passé, Freuler a utilisé ses réseaux sociaux pour présenter ses excuses auprès des supporters et de l'équipe pour cette action qui les a laissés en infériorité pendant pratiquement tout le match.

"Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis vraiment désolé. Je tiens à m'excuser auprès de l'équipe et des fans. Je ne veux pas parler de cet épisode", écrit-il sur son compte Instagram.

Et il rappelle qu'il reste encore 90 minutes : "Nous sommes encore en vie grâce aux gars, qui ont fait un grand match. Je suis sûr qu'on fera un grand match à Madrid."

Remo Freuler, Atalanta player shown red card last night: "I am very sorry and I want to ask for forgiveness from the team and fans." #rmlive



