Fribourg met le Borussia Dortmund à terre

Le Borussia Dortmund est toujours en retard après la nouvelle défaite contre Fribourg sur le score de 2-1. Les locaux ont marqué deux buts en trois minutes, au début de la seconde période, à la 49e et 52e minutes, par Jeong Woo-Yeong et Schmid. L'attaquant de 16 ans Youssoufa Moukoko a signé le but pour l'honneur du BVB sur une passe de Haaland à la 76e minute. Le Borussia Dortmund est 6e, à 16 points du Bayern Munich, tandis que Fribourg est à la 8e place, à deux points de Dortmund.

Les sept buts du Bayer Leverkusen-Stuttgart (5-2) méritent également d'être soulignés. Le Bayer est 4e, à 13 points du leader bavarois, Stuttgart 10e, ayant une saison calme.

Leipzig a battu Schalke sur le score de 3-0 à Gelsenkirchen, lors d'un match pour la 20e journée de la Bundesliga. Avec ce triomphe, l'équipe de Julian Nagelsmann a de nouveau raccourci la distance avec le leader, le Bayern, de sept points.