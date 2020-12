Fulham surprend Leicester

Fulham sort de la zone de relégation de Premier League et le fait avec la manière. L'équipe a battu Leicester City à l'extérieur dans un match où les Foxes étaient favoris de par leur position au classement, mais n'ont pas pu résister à l'équipe de Scott Parker.

Lookman a lancé les hostilités avec un but qu'il a dédié au mythique Papa Diop. Avant cela, Fofana et Tielemans ont eu de belles occasions de donner l'avantage à leur équipe. Sauvés par le poteau à deux reprises, les Londoniens ont eu la chance de leur côté et ont remporté le match.

La défense de Brendan Rodgers n'a pas non plus été irréprochable, provoquant un pénalty transformé par Cavaleiro pour le 2-0. Tout cela s'est passé dans les 40 premières minutes du match. La grosse entame des outsiders leur a permis de défendre et de prendre les 3 points.

Leicester ne s'est cependant pas endormi et a même réduit l'écart grâce à un but de Barnes sur une passe de Vardy dans les derniers instants. Mais ça n'a pas suffi, et les Foxes ne sont pas parvenus à revenir au score.