"Gagner avec Tottenham c'est dix fois mieux qu'avec le Real Madrid"

Peter Crouch, ancien attaquant anglais, ne veut pas que Harry Kane quitte Tottenham et a évoqué les rumeurs qui pointent vers le départ de la star des Spurs vers le Real Madrid.

"Si vous gagnez quelque chose avec Tottenham, cela signifiera dix fois plus que d'aller au Real Madrid et de gagner", a déclaré Crouch. "C'est un joueur de haut niveau et mérite le meilleur, donc personne ne peut lui en vouloir s'il veut partir, mais je pense que s'il a une chance de gagner quelque chose avec les Spurs, cela signifierait beaucoup plus que, par exemple, gagner une ligue ailleurs. En retour, à Tottenham, s'il gagnait, ils construiraient une statue pour lui", a-t-il expliqué au 'Daily Star'.

Enfin, il a rappelé l'éruption de Kane dans l'équipe et à quel point il s'est amélioré ces dernières années: "C'était merveilleux de le voir évoluer. J'étais à Tottenham quand il est arrivé enfant, mais il était déjà à l'entraînement, il avait quelque chose. Il utilise les deux pieds, est bon dans le jeu aérien et a adapté son football. Il fait également des passes très rapides pour Son et continue de marquer des buts, comme toujours. Il est sans aucun doute l'un des meilleurs attaquants d'Europe ".

Crouch, aujourd'hui âgé de 39 ans, a joué pour Aston Villa, Southampton, Liverpool, Tottenham et Stoke City, entre autres. Il a été 42 fois international pour l'Angleterre et a marqué 22 buts.