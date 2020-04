Garcia annonce un don de la part des coachs de Ligue 1 et Ligue 2

Rudi Garcia a indiqué que les coaches du football français professionnel vont fournir un soutien financier à la lutte contre le Covid_19.

Un don collectif de la part des coaches de L1 et de L2 comme l'a expliqué le mister de Lyon : "Parce que c'est maintenant qu'il faut aider", a confié Garcia.

"On ne voulait pas le médiatiser, mais on montre aussi qu'on est solidaires et qu'on veut aider. C'est en ce moment qu'ils ont besoin d'acheter des respirateurs, des masques ou des tests", a ajouté l'entraîneur de l'OL au micro de Canal+.

"C'est en cours. On devrait pouvoir, en fin de semaine, donner à un organisme national", a encore idniqué Garcia.