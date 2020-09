"Gareth Bale est tellement heureux d'être à Tottenham"

Malheureux au sein du Real Madrid au cours de ces deux dernières années, Gareth Bale a retrouvé le sourire en rejoignant Tottenham, où il a brillé de 2007 à 2013.

L'international gallois est prêté pour une saison avec option d'achat aux Spurs, où il compte se relancer après quelques saisons de galère. Cependant, il va falloir attendre un mois avant de le voir à l'oeuvre, car l'ailier de 31 ans est blessé. Mais cela n'empêche pas José Mourinho d'être plus qu'heureux d'avoir Bale dans son effectif.

"Je pense qu'il sera en forme après la pause internationale d'octobre. Il est tellement heureux d'être avec un club qui lui tient à cœur. Il est tellement heureux de jouer pour nous. Lorsqu'un joueur a cette motivation, vous pouvez raccourcir la période de récupération, de remise en forme et de préparation. Nous voulons l'aider. Quand il sera disponible pour s'entraîner avec l'équipe, nous serons plus qu'heureux de l'avoir et de l'aider à revenir à un niveau qui fait de lui l'un des meilleurs joueurs du monde."