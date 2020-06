Bale touché musculairement et incertain contre Valence

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'entrée en jeu de Gareth Bale n'a pas apporté grand-chose au Real Madrid contre Eibar.

Le Gallois a participé à 29 minutes de la rencontre contre Eibar au Di Stéfano et n'a clairement pas montré une belle version de son jeu.

Le joueur du Real Madrid n'y arrivait pas. Et si l'on en croit les dernières informations de 'AS', on pourrait ne pas revoir Gareth Bale de sitôt, puisque le joueur souffrirait d'une contracture musculaire.

L'attaquant gallois a manqué l'entraînement ce lundi en raison de cette contracture et pourrait devoir passer des examens dans les prochaines heures. Bale est donc incertain pour la rencontre contre Valence.