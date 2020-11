Gasset cède : "Bordeaux va lutter pour le maintien"

Les Girondins de Bordeaux se sont une nouvelle fois inclinés à l'extérieur. Mais cette fois, face à l'AS Monaco, les Girondins ont perdu le fil du match en quatre petites minutes.

En effet, les hommes de Jean-Louis Gasset ont encaissé pas moins de 3 buts en ce très court laps de temps. Bordeaux pointe désormais à la 12e place du championnat de France, à 4 unités du premier relégable.

Mais pour le technicien français, cela ne fait aucun doute, Bordeaux luttera pour le maintien en fin de saison. L'ancien coach de Saint-Étienne a également critiqué le comportement de ses joueurs, comme l'avait fait son capitaine, Laurent Koscielny immédiatement après le match.

"A partir du moment où on prend un but, tout s'effondre. On a tout anéanti en quatre minutes. Cette équipe manque de caractère. On en a pris deux à Lens, trois à Marseille, quatre à Monaco, je ne sais pas où on va s'arrêter... Il faut se rendre compte aujourd’hui que Bordeaux va lutter pour le maintien, c'est ce qu'on m'avait dit en arrivant, et je suis obligé de me plier à ça, c'est la vérité. On maintient un petit espoir en prenant des points à domicile mais à l'extérieur on voit notre vrai visage. Dès qu'il y a un grain de sable dans la machine, tout le monde abandonne, c'est très difficile de vivre ça. Pourquoi Bordeaux ne fait plus deux victoires d'affilée depuis deux ans? C'est un yoyo. On gagne à domicile, puis on se suffit, toute la semaine on joue à la baballe et on attend de savoir qui va débuter le match suivant. (...) Bordeaux est mauvais, point barre. Il n'y a pas de cœur", a-t-il lâché à l'issue du match.