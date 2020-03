Gatti : "Messi est un phÃ©nomÃ¨ne, mais il ne l'est plus actuellement"

Ce n'est un secret pour personne, bien qu'il soit l'un des meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi n'a jamais vraiment fait l'unanimité en Argentine. La Pulga n'est plus le même joueur pour Gatti.

"Je m'en moque si l'on me critique en Argentine, a confié l'homme de 75 ans au programme espagnol 'El Chiringuinto'".

"Je suis Argentin et Messi est un phénomène, mais il ne l'est plus actuellement. Ils le traitent tous de la mauvaise manière parce qu'ils le voient trop beau. Il s'y habitue et ne fait plus les efforts sur le terrain. Il doit faire mieux".