"Pirlo ? Il est foutu maintenant !"

Gennaro Gattuso a averti le nouvel entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo, que son illustre carrière de joueur ne comptera pas beaucoup dans son nouveau poste. Pirlo, qui n'a pas eu de poste d'entraîneur et qui n'a pris les rênes des U23 de la Juventus que la semaine dernière, a été nommé à Turin samedi, suite au licenciement de Maurizio Sarri.

Sarri a été licencié après une seule saison à ce poste, après avoir mené les champions de Serie A à la défaite contre Lyon en huitième de finale de la Ligue des champions la veille.

L'ancien milieu de terrain - qui a remporté quatre titres de Serie A, une Coupe d'Italie et deux Supercoupes d'Italie au cours de ses quatre années passées à la Juve - a signé un contrat de deux ans et se prépare à occuper pour la première fois un poste d'entraîneur dans l'un des plus grands clubs du monde.

Et Gattuso, qui a joué aux côtés de Pirlo à Milan et pour l'Italie, a fait une évaluation honnête des difficultés de ce poste pour son ancien coéquipier. "Il est foutu maintenant... C'est le travail", a déclaré Gattuso à 'Sky Italia' après la défaite de Naples contre Barcelone en Ligue des champions samedi.

"Il a de la chance de débuter à la Juventus, mais ce métier est un métier où une grande carrière de joueur ne suffit pas. Il faut étudier, travailler dur, et on ne dort pas beaucoup."

Gattuso a commencé sa carrière d'entraîneur au FC Sion, puis est passé par Palerme, à l'OFI Crète et à Pise avant de prendre la tête de l'équipe de jeunes de Milan en 2017.

Il a été promu entraîneur de l'équipe première après le licenciement de Vincenzo Montella plus tard dans l'année, mais il a été licencié à la fin de la saison 2018-2019 après une cinquième place. Il a ensuite remplacé Carlo Ancelotti à Naples, qu'il a guidé vers le titre en Coupe d'Italie cette année.

"Etre joueur et être entraîneur, ce n'est pas du tout la même chose, a ajouté Gattuso. C'est un métier totalement différent et nous ne pouvons pas l'apprendre seulement dans les livres, nous devons y entrer et travailler dur. C'est un monde différent."