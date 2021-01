Vers un gros ménage à Naples

Gros changement à venir au sein du Napoli. C'est en tout cas ce qu'affirme la chaîne 'SportItalia' ce mercredi après-midi. Mécontent en raison des derniers résultats de l'équipe, Aurelio De Laurenttis préparerait un grand ménage.

Le président des Napolitains aurait déjà établi la liste des personnes invitées à quitter le club dès maintenant. Toujours selon la même source, l'entraîneur Gennaro Gattuso et le directeur sportif Giuntoli devraient être les premiers à partir.

Le coach a perdu du crédit auprès de son président, et pourrait être prochainement remplacé par Rafa Benitez, libre suite à son départ du Dalian.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Lorenzo Insigne pourrait lui aussi être invité à prendre la porte à la fin de l'exercice.

