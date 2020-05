Gautier Larsonneur prolonge à Brest jusqu'en 2023

"Après une grosse saison de Ligue 1, Gautier a donc choisi la stabilité et poursuivra sa progression avec les 'Ty-Zefs' au plus haut niveau", s'est réjoui le club, alors que les médias avaient évoqué l'intérêt de clubs plus prestigieux pour son gardien de 23 ans.

Professionnel depuis 2017, il a été régulièrement convoqué avec les Espoirs de l'équipe de France, où il était en concurrence avec son ami Paul Bernardoni, lui aussi remarqué la saison dernière dans les cages de Nîmes. Il avait fait des Jeux olympiques l'un de ses objectifs de l'année.

Avec désormais 101 matches de championnat en professionnel à son actif, il démontre "un mental de champion", a salué Julien Lachuer, entraîneur des gardiens de Brest, dans le communiqué du club. Il "ne doute jamais, il est performant et il fonce (...). Maintenant, je vais continuer à l'accompagner pour qu'il puisse franchir de nouveaux caps et confirmer car la deuxième année est plus compliquée, tout le monde sait qui il est".

Issu d'une famille de pêcheurs du Conquet, à la pointe nord de la Bretagne, Gautier Larsonneur a régulièrement aidé ses parents pendant le confinement. En avril, il est aussi allé distribuer des filets de poisson frais au personnel soignant et aux bénévoles d'un centre de consultation Covid à Brest.