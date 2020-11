Gedson Fernandes de retour au Benfica dès cet hiver ?

Gedson Fernandes fut la première recrue de José Mourinho après son arrivé sur le banc de Tottenham. Mais depuis, le joueur portugais n'a pas vraiement eu d'opportunités.

Arrivé en provenance de Benfica, le joueur portugais avait signé à Tottenham en prêt pour un an et demi, mais pourrait repartir à Lisbonne plus tôt que prévu.

L'entraîneur de Tottenham ne compte pas sur le joueur, qui n'a pas l'occasion de progresser sur les terrains en Premier League.

C'est José Mourinho lui-même qui a évoqué cette possibilité pour 'SporTV' : "Je comprends la situation du joueur et du Benfica. S'ils veulent mettre fin à l'accord, nous serons disposés à collaborer, car nous voulons le meilleur pour le joueur. Benfica peut décider, et nous accepterons."