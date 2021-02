Gérard Piqué, de retour pour affronter le PSG ?

Les nouvelles sont meilleures pour Gérard Piqué que pour Ansu Fati, puisque le jeune ailier ne devrait pas être disponible ni pour le match aller, ni pour le match retour, des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le PSG.

Un coup dur pour le Barça. Cependant, le défenseur central pourrait en revanche faire son retour et être disponible dès le match aller contre les Parisiens au Camp Nou le 16 février prochain.

Selon les informations de la 'Cadena SER', la récupération de Piqué est plus rapide que prévu, et celui-ci pourrait revenir avant l'heure. Blessé au genou droit, le défenseur n'a plus joué depuis novembre.

Le défenseur a même publié une vidéo de lui en train de s'entraîner avec un ballon au centre d'entraînement du Barça. "Mon meilleur cadeau. Je suis de retour", a déclaré Piqué, qui fête ses 34 ans ce mardi.

Son retour serait une bonne nouvelle pour le Barça, qui a notamment pu enregistrer le retour de Sergi Roberto sur les terrains le week-end dernier lors du choc contre l'Athletic Bilbao.