En Angleterre, la route vers le titre des Rangers de Steven Gerrard a été suivie de près. Les Gers ont mis fin à une décennie de domination du Celtic après avoir subi une liquidation et été relégués en quatrième division.

Au cours des derniers mois, la domination écrasante des Rangers a fait que le nom de Gerrard à commencer à être entendu sur les bancs de Premier League. Leeds était parmi les clubs les plus souvent liés à la légende de Liverpool.

Aujourd'hui, après être devenu champion d'Écosse pour la première fois, l'Angleterre voit Gerrard prêt à retourner à Liverpool pour en devenir l'entraîneur. Cela dit, il faudra d'abord faire les bons recrutements.

Bien que l'ancien milieu de terrain ait prolongé son contrat avec les Rangers jusqu'en 2024, 'Mirror' indique qu'il y a une possibilité qu'il retourne à Liverpool lorsque Jürgen Klopp aura terminé son aventure, dont la date d'expiration est située dans le même été.

On suppose que l'équipe nationale allemande pourrait appeler Klopp un an avant et que, en raison de l'usure de son projet, l'entraîneur accepte de partir.À ce moment-là, les Reds pourront se tourner vers un Steven Gerrard beaucoup plus mature.