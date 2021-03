Gerrard ne comprend pas l'absence d'Alexander-Arnold en sélection

Reece James, Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier, Kyle Walker... L'Angleterre ne manque pas de défenseurs performants pour son côté droit. Raison pour laquelle Gareth Southgate a dû faire un choix.

L'entraîneur des Three Lions a choisi de se priver de Trent Alexander-Arnold, défenseur de Liverpool, pour la trêve du mois de mars. Une décision qui en a choqué plus d'un.

Parmi les personnes qui n'ont pas compris c e choix du sélectionneur se trouve Steven Gerrard, légende de Liverpool et actuellement entraîneur des Rangers de Glasgow en Écosse.

"Je pense que Trent est le meilleur arrière-droit du pays. Une chose que j'ai apprise de mon passé de joueur est qu'on ne peut pas être à 100% tout le temps. Quand ça va moins bien, on a plus que jamais besoin du soutien et de l'attention du coach", a commencé Gerrard face à la presse.

Gerrard reconnaît avoir été surpris : "Donc j'ai été surpris de cette décision, mais c'est juste mon opinion et cela n'est guère important. Gareth Southgate prend les décisions, je ne suis pas le sélectionneur à sa place."