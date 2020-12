Giroud a marqué plus de buts en un match que sur toute la Coupe du Monde 2018

La grande soirée d'Olivier Giroud au Sánchez-Pizjuán est historique. L'attaquant de Chelsea a signé un match parfait, avec un but du droit, un autre du gauche, un de la tête et un autre sur pénalty et a égalé le record de Di Stéfano contre Séville.

Quatre buts qui montrent qu'il n'a pas perdu le sens du but, comme on l'a entendu dire ces dernières saisons.

L'un des moments les plus difficiles pour Giroud en terme de buts a été la Coupe du monde 2018, qu'il a remportée avec les Bleus. L'attaquant, titulaire en Équipe de France, n'avait pas inscrit le moindre but de tout le tournoi.

'AS' a rappelé que Giroud avait donc marqué plus de buts dans un match que dans le reste de la Ligue des champions avec Chelsea, où il n'avait marqué qu'un seul but, lors du match précédent contre Rennes.

Giroud a maintenant marqué 17 buts dans la plus prestigieuse des compétitions continentales, mais sa disette a duré du 23 novembre 2016, date à laquelle il a marqué avec Arsenal contre le PSG, au 24 novembre 2020.