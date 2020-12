Giroud souhaite rester à Chelsea

Disposant d'un faible temps de jeu à Chelsea depuis le début de saison, Olivier Giroud était annoncé sur le départ pour le prochain mercato.

Toutefois, l'attaquant français pourrait finalement rester au sein du club de Londres, à condition toutefois que sa situation évolue.

"J'ai eu une conversation avec Didier Deschamps et, évidemment, il m'a dit que si la situation restait comme ça, il faudra prendre une décision en janvier. Mais je suis à peu près sûr que je peux gagner plus de temps de jeu et rester à Chelsea parce que c'est ce que je veux. Je veux gagner des trophées avec Chelsea. Mais on ne sait jamais dans le football tout va très vite. Mais maintenant je suis très content. Je suis un homme heureux et je suis fier d'être un joueur de Chelsea. Je pense que si je joue plus qu'en début de saison, j'ai de bonnes chances d'être en forme, et d'être prêt pour l'Euro", a-t-il déclaré.