Gnabry convaincu que Wenger aurait réussi au Bayern

Serge Gnabry est certain que son ancien manager Arsène Wenger connaîtrait le succès comme patron du Bayern Munich. L'ancien entraîneur d'Arsenal a révélé l'année dernière que les géants allemands l'ont approché pour succéder à Niko Kovac à la tête du Bayern avant de céder le poste à Hansi Flick.

Flick a ensuite guidé l'équipe bavaroise vers la Ligue des champions et la Bundesliga dès sa première année, mais Gnabry pense que Wenger serait capable de diriger les géants allemands si jamais il obtenait ce poste.

"Est-ce que je pense qu'il pourrait avoir du succès ? C'est certain. Il a prouvé qu'il était un manager fantastique pour diriger un club, a déclaré le jeune homme de 25 ans, qui a fait 18 apparitions pour les Gunners sous les ordres de Wenger avant d'être vendu au Werder Brême en 2016. Je dirais que la différence [entre Wenger et Flick] pour moi, étant un joueur plus âgé, il est probablement plus facile de communiquer avec l'entraîneur. Quand vous venez d'arriver et que vous êtes très jeune, vous êtes peut-être un peu timide, mais au niveau du football, ils sont tous les deux à un très, très haut niveau."

Gnabry est un joueur clé du Bayern depuis son retour d'un prêt à Hoffenheim, où il a marqué 40 fois en 97 matches de compétition.

L'une de ses performances les plus marquantes a été réalisée à Londres l'année dernière, où il a marqué quatre fois et délivré une passe décisive, alors que son équipe s'imposait 7-2 contre Tottenham en Ligue des champions. L'international allemand admet qu'il a été motivé pour ce match en partie à cause de son passé avec les rivaux des Spurs dans le nord de Londres.

"Le plus important, c'est de voir certains de mes amis, ils me donnent beaucoup de motivation, a-t-il déclaré aux journalistes. Connaissant l'histoire et l'atmosphère des stades, c'est évidemment génial de jouer en Angleterre, mais d'une certaine manière, grâce à mon passé à Arsenal, vous avez plus de motivation contre les Spurs. En dehors de cela, chaque match est important et ça se passe bien pour moi contre les équipes de Londres."

Samedi, le Bayern affrontera son grand rival, le Borussia Dortmund. Les deux équipes sont à égalité de points en tête du classement de la Bundesliga après six matches joués.

En prévision de ce match, Gnabry a ajouté : "C'est très important, car ce sont les deux meilleures équipes de la Bundesliga qui s'affrontent. Celui qui sortira vainqueur, nous, espérons-le, gagnera beaucoup de confiance grâce à ce match pour le reste de la saison. Connaissant l'importance de ce match, y compris au niveau international, beaucoup de gens vont le regarder, cela le rend plus précieux pour nous."