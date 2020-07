Golazo de Rabiot et 26e but de Cristiano !

Milan s'est fait terraser en deux minutes par Rabiot et Ronaldo. Avec une magnifique action, le Français a ouvert le score du match, une frappe puissante que Donnarumma n'a pas pu arrêter. Le Portugais a rejoint la fête, en inscrivant son 26e but en Serie A cette saison.

Parti côté droit, Adrien Rabiot effectue un petit pont sur son compatriote Théo Hernandez et se lance dans une chevauchée incroyable. Bien aidé par un appel de Higuain, il se présente seul devant la surface. Le Français frappe fort sous la barre et ouvre le score. Quel but de l'ancien parisien, qui n'avait plus marqué depuis le 20 octobre 2018.

Le but de Ronaldo n'a pas été aussi beau que celui de son coéquipier, mais il prouve encore qu'il sait marquer et pas que de pénalty !

Juan Cuadrado centre dans la surface et trouve Cristiano Ronaldo qui en est à la réception et frappe dans le coin gauche du but.