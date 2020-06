Greenwood, le futur numÃ©ro 7 de Manchester United ?

Manchester United a organisé, comme le Real Madrid, un match d'entraînement entre ses joueurs et le numéro 7, délaissé par Alexis Sánchez, était porté par Mason Greenwood.

Alexis Sánchez est prêté à l'Inter Milan jusqu'à la fin de la saison et le club mancunien n'a pas l'air de vouloir le garder pour la saison prochaine. Le Chilien pourrait avoir à trouver une nouvelle destination.

Mason Greenwood pourrait donc conserver ce numéro dans les prochains mois, après sa grande saison. Lors de ce match d'entraînement, le média 'Express' reconnaît qu'il s'agirait d'un pur hasard pour Greenwood.

Les joueurs portaient des maillots de 1 à 11 et Greenwood était le numéro 7. Ce qui est clair, c'est qu'Alexis Sánchez ne devrait plus porter le numéro, et que le jeune Britannique pourrait avoir une chance de l'obtenir à l'avenir.