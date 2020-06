Grégory Lorenzi répond à Yoann Court

La réponse du directeur sportif du Stade Brestois, Grégory Lorenzi, n'aura pas tardé.

Yoann Court, auteur d'une grande saison avec Brest, va devoir prendre la porte après ne pas avoir trouvé d'accord avec ses dirigeants. Il avait notamment attaqué son directeur sportif.

"J’étais bien ici, je voulais continuer, mais Greg Lorenzi n’a pas voulu attendre", a déclaré le joueur du Stade Brestois. Le principal intéressé n'a pas tardé à donner sa version des faits.

"C’est simple. J’ai reçu Yoann le 19 mai, il m’a dit que sa priorité était de rester à Brest, que sa famille se plaisait bien ici, a-t-il déclaré à 'Ouest-France'.

"Le lendemain, je lui ai fait une première proposition. Il m’a téléphoné pour me dire qu’il souhaitait avoir un peu plus, je lui ai transmis une nouvelle proposition quelques jours plus tard. Je lui ai dit que c’était la dernière. Pourquoi je donnerais plus à Yoann Court qu’à Gaëtan Charbonnier ou Gautier Larsonneur ? C’est l’intérêt du club qui doit primer", a ajouté Lorenzi.

"Ensuite, qu’est-ce que j’apprends ? Un président de club de Ligue 2 avec qui Yoann est en discussion me téléphone, et me dit qu’il y a une surenchère avec son agent, pour essayer d’aller au plus haut… J’apprends qu’il dit à ce club : 'Si vous me donnez la même chose que Brest, je préfère venir chez vous.' Yoann ne savait pas que j’étais au courant, et c’est pour ça que j’ai donné un délai de 24 heures, a-t-il expliqué. Car j’estime que quand on me dit que Brest est la priorité, quand on fait une belle proposition…", a conclu le directeur sportif du Stade Brestois.