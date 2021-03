29 000 € d'amende pour Grenade suite au match retour contre le Napoli

Le Comité de Discipline de l'UEFA a sanctionné Grenade de 29 000 € d'amende suite au non-respect de 3 règles stipulées par l'instance lors du match retour d'Europa League contre le Napoli.

À l'issue de la mi-temps, les hommes de Diego Martínez sont revenus en retard sur le terrain, ce qui leur a valu une amende de 10 000 €.

Mais ce n'est pas tout, l'équipe a célébré avec toute le staff sur le terrain italien après leur qualification, ce qui leur coûtera 10 000 € de plus.

Et il reste une troisième sanction d'environ 9 000 € pour les 3 cartons jaunes et matchs de suspension reçus par Germán, Montoro et Yangel Herrera.

Leur entraineur, Diego Martínez, a été suspendu un match car l'organisme européen entend que c'est à lui de veiller au respect des règles.