"Griezmann a fait une erreur en quittant l'Atlético"

Alors que l'attaquant français Antoine Griezmann est dans une situation de plus en plus délicate au FC Barcelone, un ancien de ses coéquipiers a analysé son cas.

En effet, Griezmann joue au Barça depuis plus d'un an déjà et n'arrive toujours pas à s'adapter au style de jeu catalan.

Alvaro Dominguez qui jouait avec le Français à l'Atlético pense savoir pourquoi le Barça ne réussit pas au champion du monde 2018.

"Je pense que Griezmann a fait une erreur en quittant Atleti, il avait beaucoup de hiérarchie, le jeu d'Atleti tournait autour de lui, il est devenu minuscule au Barça", a-t-il notamment déclaré.