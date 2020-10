Griezmann accepte une réduction de salaire temporaire

La crise économique liée à la pandémie de coronavirus rend la vie difficile aux clubs de football. Et le FC Barcelone figure parmi les clubs les plus touchés.

Le Barça tente tant bien que mal de faire face à ces difficultés et il semblerait que les réductions de salaires des joueurs de l'équipe première soient une partie de la solution.

Cependant, des discussions auraient eu lieu entre la direction et les joueurs, des joueurs qui auraient réclamé que leurs réductions salariales soient négociées individuellement. Selon la 'Cadena SER', alors que le club avait envoyé un burofax à l'ensemble de l'effectif, prévoyant une réduction de salaire fixe, seuls Ter Stegen, Dest, De Jong et Pjanic aurait accepté et signer le document.

Toutefois, d'apres 'Deportes Cuatro', Antoine Griezmann serait le 5e joueur à rejoindre cette liste. À l'image d'un délai de paiement, les réductions de salaire en question seront récupérées par les joueurs lorsque les finances du club seront rétablies.